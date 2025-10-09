1.3 milyar liralık katkı: Patatesin yerini aldı, kentin gözde ürünü oldu

Tescil sürecinden önce yaklaşık 160 bin dekar olan ekim alanı, bu yıl itibarıyla 300 bin dekara yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl il genelinde 221 bin 350 dekar alana ekimi yapılan çerezlik kabak çekirdeği hasadında 23 bin 670 ton rekolte elde edilerek, ekonomiye 1 milyar 343 milyon 144 bin 897 lira katkı sağladı.