Fon yatırımında yapay zeka dönemi

Şirketin açıklamasına göre TEFAS fonlarıyla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı alternatif yatırım fonlarına mobil uygulamayla dijital erişim sunan Fonmap, yapay zeka destekli kişisel yatırım danışmanlığı hizmetine başladı.

Şirketin açıklamasına göre Fonmap’te özel hizmetler için portföy büyüklüğünde sınır bulunmuyor. Fonmap’in yapay zeka teknolojisiyle özel yatırım danışmanlığı hizmetinden, portföy büyüklüğü ister bin TL olan kişiler de yararlanabiliyor. Açıklamaya göre Fonmap’in kişisel portföy danışmanlığı modülü, herkes için özel yatırım stratejisi belirliyor. Buna en uygun fon sepetini öneriyor.

BAŞLANGIÇ EVRESİNDEN BÜYÜME EVRESİNE GEÇTİK

Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel “Fonmap, dijital fon platformu olarak hizmet vermeye başlayalı 15 ay gibi kısa bir süre oldu. Bu sürede Türkiye’nin en kapsamlı fon platformu haline geldik. Toplam yatırımcı sayısı 5,5 milyon yatırımcıyı geçen TEFAS fonlarının yanı sıra 400 bine yakın yatırımcının olduğu girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına (GSYF ve GYF) dijital erişim sağlıyoruz. Start-up olarak kurulan Fonmap, şimdi başlangıç evresinden, büyüme evresine geçti. Kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojimiz sayesinde tüm kullanıcılarımıza sunduğumuz yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı hizmetimizle büyümemizi hızlandıracağız" dedi.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre uygulama üzerinden bir anket dolduran yatırımcının risk profili, yatırım amacı, vadesi, risk-getiri tercihi gibi sorularla belirleniyor. Kullanıcı dilerse kendi risk tercihlerini yazarak da sistemi yönlendirebiliyor. Buna uygun olarak her yatırımcıya özel öneriler ekrana geliyor. 5 değişik fondan oluşan öneri, portföy dağılımına göre veriliyor. Fonmap, bu önerileri hazırlarken profesyonel algoritmaları kullanıyor, makro göstergeleri dikkate alıyor. Böylece yatırımcının kişisel risk seviyesine, hedeflerine ve beklentilerine en uygun strateji üretiliyor. Hem risk-getiri dengesi hem de makroekonomik uyum açısından optimize edilmiş, dinamik bir fon portföyü eşleştirmesi sunuyor.

35 MİLYON DOLAR DEĞERLEME

Fonmap, tohum yatırım turunu başarıyla tamamladığını da duyurdu. Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy’ün katılımıyla gerçekleşen yatırım turunda Fonmap, 35 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar yatırım aldı. Güzel “Bu yatırımla birlikte, yatırım alışkanlıklarını dönüştürmeye, yatırımcıların kararlarını veriyle güçlendirmeye ve sermaye piyasalarının gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi. 2024 Haziran ayında hizmete giren Fonmap, aradan geçen 15 aylık dönemde 10 bin kullanıcıya ulaştı.