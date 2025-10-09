Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (8 Ekim)

Borsada 8 Ekim'de yeni iş ilişkisi açıklaması yapan 4 şirket şöyle oldu:
1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 9.600.000,00 USD (DokuzMilyonAltıYüzBinAmerikanDoları)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 400.443.840,00 TL) tutarında sözleşme imzalanmıştır Projenin 2026 yılının ikinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, KALYON YEKA GES 5 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile ‘'500.5 MWp KARAPINAR-2 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ENERJİ NAKİL HATTI İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 19.488.609,59 -USD'dir. (On dokuz milyon dört yüz seksen sekiz bin altı yüz dokuz Amerikan Doları, Elli dokuz sent) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 812.610.700 -TL'dir.
3 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında "24 Aylık Manuel ve Tam Otomatik / Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmeti" sözleşmesi 46.151.759,28 TL bedelle imzalanmıştır.
4 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Telkom Indonesia'nın uluslararası iştiraki ve önde gelen küresel dijital sağlayıcılardan olan PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) arasında 16.10.2023 tarihinde imzalanan ve Telin'in uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesini kapsayan hizmet sözleşmesine ilişkin olarak; taraflar arasında 07.10.2025 tarihinde sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır.
Yenilenen sözleşme 3 yıllık dönemi kapsamakta olup, bu döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli 639.000 Amerikan Doları'dır. (Sözleşmenin imzalandığı gündeki TCMB döviz alış kuruna göre 26.596.778 Türk Lirası).
Sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve şirketimizin bulut altyapısında çalışan Odine Orion yazılım çözümü kullanılarak, Telin'in uluslararası ses trafiğine ilişkin ağ yönetimi hizmeti sunulmakta; böylelikle müşteri operasyonlarında otomasyon ve operasyonel verimlilik artırılmaktadır.Bu sözleşme uzatımı, şirketimizin global müşteri portföyüyle ilişkilerini güçlendirirken, uzun vadeli iş birliklerinin desteklenmesine ve sürdürülebilir değer yaratılmasına katkı sağlamaktadır.