Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (8 Ekim)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, KALYON YEKA GES 5 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile ‘'500.5 MWp KARAPINAR-2 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ENERJİ NAKİL HATTI İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 19.488.609,59 -USD'dir. (On dokuz milyon dört yüz seksen sekiz bin altı yüz dokuz Amerikan Doları, Elli dokuz sent) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 812.610.700 -TL'dir.