Lila Kağıt 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek finansal sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 24 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki 15 (onbeş) gün süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmemekte ve bu konulardaki soruları cevaplanmamaktadır" denildi.

