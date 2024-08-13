AB'den Elon Musk'a Trump yayını öncesi uyarı mektubu gitti

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından Musk'a Trump'la yapacağı yayın öncesinde gönderdiği mektubu yayımladı.

Mektupta, AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında büyük izleyici kitlerinin daha fazla sorumluluk getirdiği belirtildi.

"Size Birleşik Krallık'taki son olaylar bağlamında ve platformunuz X'te bir ABD başkan adayı ile sizin aranızda yapılması planlanan ve AB'deki kullanıcıların da erişebileceği canlı yayınla ilgili olarak yazıyorum." ifadesi kullanılan mektupta, AB dijital yasalarında gerekli özeni gösterme yükümlülüğü olduğu anımsatıldı.

Mektupta, X'in üçte biri AB'de olmak üzere dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcısı olduğu ve AB tarafından Çok Büyük Çevrimiçi Platform olarak tanımlandığı anımsatılarak, "X'in AB hukukuna ve özellikle Dijital Hizmetler Yasası'na uyumunu sağlamak konusunda yasal yükümlülüğünüz bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.

Medya özgürlüğü ve çoğulculuk da dahil olmak üzere ifade ve bilgi özgürlüğünün etkin bir şekilde korunmasını sağlamak gerektiği kaydedilen mektupta, öte yandan canlı yayın da dahil olmak üzere etkinliklerde zararlı içeriğin yayılmasına karşı tüm orantılı ve etkili hafifletici tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Mektupta, son dönemde nefret, düzensizlik, şiddete teşvik veya bazı dezenformasyon örneklerini teşvik eden içeriğin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan toplumsal huzursuzluklar olduğu anımsatıldı.

Ulusal veya AB hukukuna göre yasa dışı kabul edilen içeriklere karşı alınan tedbirler konusunda AB adli ve idari makamlarının gecikmeksizin bilgilendirilmesinin şart olduğu bildirilen mektupta, kullanıcılardan içeriklerin yasa dışı olduğu bildiriminin alınması üzerine zamanında, özenli, keyfi olmayan ve objektif adımlar atılması, ilgili bildirime yönelik tedbirler konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi ve içerik denetleme tedbirleri hakkında kamuya açık raporlama yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Mektupta, DSA yükümlülüklerinin istisna veya ayrımcılık olmaksızın X'teki tüm kullanıcılar ve içeriğin itidali açısından geçerli olduğuna işaret edildi.

190 milyondan fazla takipçisi bulunan bir kullanıcı olan Musk'un da buna tabi olduğu vurgulanan mektupta, bu çapta bir profilin daha fazla özen göstermesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta, "X'e karşı DSA kapsamında, özellikle yasa dışı içeriğin yayılması ve dezenformasyonla mücadele için alınan tedbirlerin etkinliği ile bağlantılı alanlarda resmi işlemler halihazırda devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yayınla ilgili içeriğin AB kullanıcıları tarafından erişilebilir olduğunu ve AB yetki alanına da girdiği aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, seçimler bağlamındaki tartışmalar ve röportajlar da dahil olmak üzere, dünya genelindeki önemli siyasi veya toplumsal olaylarla bağlantılı olarak şiddet, nefret ve ırkçılığı teşvik edebilecek içeriklerin yayılmasıyla ilgili AB'deki potansiyel riskleri izliyoruz."

X'in yasa dışı içerik veya olumsuz etkisi olacak işlemlerinin AB'de devam eden hukuki değerlendirmede göz önüne alınabileceği anımsatılan mektupta, "Bu nedenle sistemlerinizin etkinliğini derhal sağlamanızı ve alınan tedbirleri ekibime bildirmenizi rica ediyorum." değerlendirmesi yapıldı. Mektupta, AB Komisyonunun dijital kuralların ihlal edilip edilmediğini sıkı biçimde denetlediği ve gerektiği takdirde geçici tedbirler uygulamaya hazır olduğu vurgulandı.



