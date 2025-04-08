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AB: ‘Tariflerere karşılık vermeye hazırız’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

07 Nisan 2025 | 18:05
AB: ‘Tariflerere karşılık vermeye hazırız’

Von der Leyen, Brüksel'de Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"ABD tarifelerinin etkilerini görüştük" diyen von der Leyen, söz konusu tarifelerin ABD'deki tüketiciler ve işletmeler açısından yüksek maliyetler ortaya koyduğunu, aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde de büyük olumsuz etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Von der leyen, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ABD tariflerinden çok sert biçimde etkilendiğini anlattı.

ABD ile sorunları gidermek için müzakere etmeye hazır olduklarına işaret eden von der Leyen, ABD'ye endüstriyel mallar için "sıfıra sıfır" tarifeler teklif ettiklerini belirtti.

Von der Leyen, Avrupa'nın her zaman iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak, bu nedenle ABD'ye sanayi ürünlerinde sıfır tarife teklifinin masada bulunduğunu anlattı.

İTHALAT GÖZETİM GÖREV GÜCÜ

"Karşı önlemlerle yanıt vermeye ve çıkarlarımızı savunmaya da hazırız." diyen von der Leyen, AB'nin ticaretin yeniden yönlenmesi yoluyla dolaylı etkilere karşı kendisini yeni kurulacak İthalat Gözetim Görev Gücü ile koruyacağını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa'daki çelik, otomobil ve ilaç alanındaki endüstriyel paydaşlarla yoğun iletişim halinde olduğuna dikkati çekerek, ABD'ye verilecek karşılığı, AB Tek Pazar'ını güçlendirmeyi ve ticari ilişkileri çeşitlendirmeyi ele aldıklarını bildirdi.

Özellikle ticari ilişkileri daha da güçlendirmenin kritik önem taşıdığını anlatan von der Leyen, ABD dışında kalan küresel ticaretin yüzde 83'üne odaklanacaklarını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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