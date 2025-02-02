ARA
DOLAR
35,84
0,18%
DOLAR
EURO
37,15
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3226,26
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10004,38
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD, 3 ülkeden yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirdi

ABD, 3 ülkeden yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirdi

Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

02 Şubat 2025 | 01:52
ABD, 3 ülkeden yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirdi
0
  • ALTIN GRAM - TL 3226,26 0,34%
  • ALTIN ONS 2800,34 0,17%
  • BIST 100 10004,38 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,077 0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45373 0,35033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,575 0,4051%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8372 0,1811%
  • EURO/DOLAR 1,0359 -0,4651%
  • EURO/TURK LIRASI 37,153 -0,466%
  • STERLIN/DOLAR 1,23997 -0,29751%
Borsa Haberleri
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL