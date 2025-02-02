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Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
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ABD, 3 ülkeden yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirdi
ABD, 3 ülkeden yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirdi
Beyaz Saray, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.
02 Şubat 2025 | 01:52
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Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
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