Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiği vurgulandı. Kararın, Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere zarar vereceğine işaret edilen açıklamada, Çin'in bu konuda DTÖ'ye şikayette bulunacağı ve meşru hakları ile çıkarlarını korumak için gereken tedbirleri alacağı belirtildi.

- "Fentanil, ABD'nin sorunudur"

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Pekin yönetiminin ABD'nin fentanili bahane ederek Çin'e ek gümrük vergisi getirmesine karşı çıktığı ve bu kararı kınadığı belirtildi.

Çin'in gümrük tarifeleri konusundaki tutumunun net olduğu, tarife ve ticaret savaşlarını kazananın olmayacağı vurgulanan açıklamada, "ABD'nin tek taraflı tarife artışı DTÖ kurallarını ihlal etmektedir. Bu adım, ABD'nin kendi içindeki problemleri çözmeyeceği gibi iki taraf ve dünyaya da fayda sağlamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çin'in dünyada uyuşturucu ile mücadele konusunda hem politika hem de uygulama bakımından en sıkı ülkelerden biri olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Fentanil, ABD'nin sorunudur. Çin, insanlık ve hüsnüniyet adına ABD'nin bu konudaki mücadelesine destek vermiştir. ABD'nin talebiyle, 2019'da fentanil bağlantılı maddeler ayrı bir kategoride tasnif edilmiştir. Çin, dünyada bunu yapan ilk ülkedir. ABD, başka ülkeleri gelişigüzel tarifelerle tehdit etmek yerine kendi fentanil sorununu objektif ve rasyonel açıdan görmelidir. İlave tarifeler yapıcı değildir ve iki tarafın uyuşturucu ile mücadelede gelecek işbirliğini olumsuz etkileyecektir."

Açıklamada, Washington yönetimine yanlışından dönme, uyuşturucuyla mücadele işbirliğindeki yakalanan dinamiği sürdürme ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimi teşvik etme çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in yanıtı, ABD Başkanı Trump'ın ülkenin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer akıl dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.



