Trump, The New York Post gazetesine verdiği mülakatta İran ile savaşı değerlendirdi. Ocak 2027'de Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutması nedeniyle İran'da "askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğine" işaret eden Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler." dedi.

Trump, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar "fon bulunduğunu" söyleyerek, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısı nedeniyle İran'ın tazminat davası açacağına ilişkin haberler hakkında Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar nedeniyle tazminat istiyorum." dedi.

Trump, ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Sayed ile sağlık hizmeti planını görüşeceğini belirtti

Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlerde ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed ile önerdiği "Trumpcare" adlı sağlık hizmeti planını değerlendirmek üzere bir araya geleceğini belirtti.

Sayed'in, Trump'a Arapça "habibi (canım)" diye hitap ederek, "Trumpcare" adı altında herkese sağlık hizmeti sunulmasını hedefleyen bir politika üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu dile getirmesi üzerine Sayed ile görüşeceğini söyleyen Trump, "belki bir orta yol bulunabileceğini" ifade etti.

Trump, soyadının, Sayed'in önerdiği plana eklenmesini "akıllıca" bulduğunu belirterek, seçimlerin ardından Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokratlarla birlikte iyi işler başaracaklarına inandığını söyledi.

Nvidia CEO'sunun "suçlu bulunması halinde af çıkarılması seçenekler arasında"

Trump, çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticiliğine (CEO) yeniden getirilen Jensen Huang'ın Kongre'de casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaparken ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmasına gerek olmadığını belirtti.

"(Huang'ın) yalnızca doğruyu söylemesini istiyorum." ifadesini kullanan Trump, Nvidia CEO'sunun soruşturma sonucu suçlu bulunması halinde "af çıkarmanın seçenekler arasında olduğunu ancak buna gerek kalmayacağını" kaydetti.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO görevine yeniden getirilmişti.

Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsünü belirleme konusunda "aceleci değil"

Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine gelmesinden 5 gün sonra görevden alınan Katie Zacharia'nın yerine yeni birinin getirilmesi konusunda aceleci olmadığını belirtti.

Basına sık sık açıklama yaptığını söyleyen Trump, bu şekilde açıklamalarda bulunduğunda kendi söylemek istediklerini ifade ettiğini, yaptığı açıklamalarla ilgili sorun çıkması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu vurguladı. Trump, Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini çok kişinin istediğini ancak şu ana kadar bu konuda bir ihtiyaç doğmadığını dile getirdi.