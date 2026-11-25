İddiaya göre bir şirkette çalışan iki işçi, patronun zorlamasıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza attı. Şirket 11 aylık kirayı ödemeyince mülk sahibi sözleşmede kefil olarak imzası bulunan iki kişinin kapısını çaldı. Mülk sahibi, kefiller hakkında icra takibi başlattı.

7. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat eden 2 kefil, kendilerinin müşterek müteselsil kefillik iddiasıyla borçlu olarak gösterildiğini, geçerli bir kefalet olmadığını, şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan kişiler olduklarını dile getirdiler. Kefalet verme iradelerinin söz konusu olmadığını, işveren konumundaki kiracı şirket yetkililerinin zorlaması sonucu işlerini kaybedecekleri endişesi ile sözleşmeye imza attıklarını ileri sürdüler.