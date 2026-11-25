Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan tahsilatlara ilişkin haksız kazanç iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle gelir elde edildiği yönündeki iddia ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
Peki, HGS kapsamında alınan ücretler iade edilecek mi? HGS ücret iadesinden kimler yararlanabilecek? İade ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
1 HGS ödemeleri iade edilecek mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin HGS ödemelerine ilişkin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.
Kredi kartına tanımlı HGS hesaplarında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Uraloğlu, PTT üzerinden açılan HGS hesaplarındaki yetersiz bakiyelerin ve e-Devlet üzerinden iletilen bildirimlerin yeterince takip edilmemesinin sorunlara yol açtığını ifade etti.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) plaka sorgulamalarına ilişkin yaklaşık 1,5 ay önce aldığı kararın ardından bazı sistemlerde aksamalar yaşandığını aktaran Uraloğlu, bu sorunların giderilmesi için çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Uraloğlu, HGS etiketi kullanılmaması ve araç sahibi ile kullanıcısının farklı kişiler olmasının da karşılaşılan sorunlar arasında yer aldığını belirtti.
2 HGS ödemelerinde kimlere iade yapılacak?
Yasal takip sürecinin durdurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, usulüne uygun yürütülmeyen icra takipleri kapsamında tahsil edilen ücretlerin iadesine ilişkin şöyle konuştu:
"Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri biz geri iade ettireceğiz. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinden bahsediyorum. Burada biz, 2025 yılı için 25 bin tane dosyayı da tek tek incelediğimizi özellikle dikkatinize sunmak isterim. Yani bu noktada da bir şey kaçırmamaya gayret ediyoruz."
3 HGS ödemelerinde icra takipleri durduruldu
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, HGS kapsamında başlatılan icra takiplerine yönelik şikayetler üzerine inceleme gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin ilgili taraflarla değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, özel otoyol işletmecilerinin ödeme süresi aşılmış geçiş ücretlerine ilişkin yürüttüğü avukatlık ve icra süreçlerinin derhal durdurulmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.
Mevcut uygulamanın yeniden düzenleneceğini ifade eden Uraloğlu, gerekli hukuki düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik söz konusu icra takiplerinin uygulanmayacağını açıklamıştı.
4 HGS ödemelerinde hangi adımlar atılacak?
Yeni düzenleme kapsamında, HGS hesaplarının kredi kartlarına tanımlanması ve otomatik ödeme talimatı verilmesine yönelik işlemlerin kolaylaştırılması için çalışmalar yürütülecek.
Hatalı geçişlerde vatandaşların daha etkin şekilde bilgilendirilmesi amacıyla mevcut iletişim kanallarının yanı sıra alternatif bildirim yöntemleri devreye alınacak.
Ayrıca kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler dikkate alınarak ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi için gerekli teknik ve idari altyapı hazırlanacak.