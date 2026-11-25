Yasal takip sürecinin durdurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, usulüne uygun yürütülmeyen icra takipleri kapsamında tahsil edilen ücretlerin iadesine ilişkin şöyle konuştu:

"Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri biz geri iade ettireceğiz. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinden bahsediyorum. Burada biz, 2025 yılı için 25 bin tane dosyayı da tek tek incelediğimizi özellikle dikkatinize sunmak isterim. Yani bu noktada da bir şey kaçırmamaya gayret ediyoruz."