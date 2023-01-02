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  • ABD'de insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesine bir eyaletten daha onay

ABD'de insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesine bir eyaletten daha onay

ABD'nin New York eyaletinde öldükten sonra insan bedenlerinin gübreye çevrilmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.

02 Ocak 2023 | 15:12
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ABD'de insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesine bir eyaletten daha onay

ABD basınındaki haberlere göre, New York Valisi Kathy Hochul, eyalette cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay veren yasa tasarısını imzaladı.

Böylelikle New York'ta insanların öldükten sonra bedenleri doğal yollarla gübreye çevrilebilecek.

Söz konusu işlemde ceset, içinde talaş, yonca ve saman gibi bitkisel maddelerin olduğu "tabuta" yerleştiriliyor.

Tabuttaki bitki karışımı, doğal olarak ortaya çıkan mikropların hızlı ve etkili şekilde cesedi ayrıştırması için uygun ortamı sağlıyor. Mikroplar, cesedi ortalama bir ayda ayrıştırıyor.

Merkezi ABD'de bulunan, insan cesedini gübreye çevirme hizmeti sunan "Recompose" adlı şirketin kurucusu Katrina Spade, bunun, çevreye duyarlı insanların cenaze tercihleri için bir alternatif olduğunu belirtti.

Spade, "kompost" adı da verilen bu yöntemin, tabutla gömülmeye ya da yakılmaya göre daha az karbon açığa çıkardığını ifade etti.

ABD'de ilk olarak 2019'da Washington eyaleti, "insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesini" yasallaştırmıştı. 2021'de Colorado ve Oregon, 2022'de de Vermont ve California eyaletlerinde bu yasa tasarısı kabul edilmişti.

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