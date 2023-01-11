ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 6 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,58'den yüzde 6,42'ye indi. Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,06'dan 5,94'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, piyasaların ekonominin zayıfladığını ve ücret artışlarının yavaşladığını gösteren verilere tepki vermesiyle geçen hafta düştüğünü belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.