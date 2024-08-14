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ABD'de mortgage faizleri gerilerken başvurular arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,54'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 16,8 arttı.

14 Ağustos 2024 | 16:21
ABD'de mortgage faizleri gerilerken başvurular arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 16,8'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 35 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,55'ten 6,54'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,03'ten 5,96'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 ve 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranlarının art arda iki haftadır düştüğünü ve daha yüksek faiz oranlarına sahip borçluların fırsatı değerlendirmesiyle yeniden finansman başvurularında güçlü bir artış yaşandığını belirtti.

Kan, konut satın almaya yönelik mortgage başvurularında kaydedilen artışın da potansiyel konut alıcılarının piyasaya yavaş yavaş yeniden girdiğini gösterdiğini aktardı.

 

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
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