ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında

ABD iş gücü piyasasında Ağustos ayında hayal kırıklığı yaşandı. Tarım dışı istihdam sadece 22 bin artış göstererek 75 binlik piyasa beklentisinin çok gerisinde kaldı. Bu zayıf tablo, Nisan ayından bu yana istihdamın kayda değer bir ivme yakalayamadığını ortaya koydu.

İstihdam artışındaki en büyük katkıyı 31 bin kişilik artışla sağlık sektörü sağladı. Buna karşılık, federal hükümette 15 bin, madencilik, taş ocakçılığı ile petrol ve gaz çıkarımı sektörlerinde ise kayıplar yaşandı. Ayrıca, imalatta 12 bin, toptan ticarette 12 bin kişilik düşüş kaydedildi. Ulaşım ekipmanı üretimindeki 15 bin kişilik kayıp, grevlerden kaynaklandı.

İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ



İş gücüne yeni katılan işsizlerin sayısı 199 bin azalarak 786 bine indi. Uzun süreli işsiz sayısı 1,9 milyon seviyesinde kalırken, toplam işsizlerin %25,7’sini oluşturdu. İş gücüne katılım oranı %62,3, istihdam oranı ise %59,6 ile sabit seyretti.

ÜCRETLER VE ÇALIŞMA SAATLERİ



Ortalama saatlik kazançlar Ağustos’ta %0,3 artarak 36,53 dolara yükseldi. Yıllık bazda ise %3,7’lik bir artış kaydedildi. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saatle değişmedi.

REVİZE EDİLEN VERİLER



Haziran ayı istihdam rakamları aşağı yönlü revize edilerek 14 bin artıştan 13 bin düşüşe çevrildi. Temmuz verisi ise 79 bin artış olarak güncellendi.

FED’E YANSIMALAR



Zayıf istihdam verileri, Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalini artırdı. Piyasalar %99 olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.