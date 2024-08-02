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ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı

02 Ağustos 2024 | 16:04
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 16:26
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 114 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden tarım dışı istihdam verisinin 176 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama sektörlerinde artmaya devam ederken, bilgi sektöründe azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 218 binden 216 bine, haziran ayı için 206 binden 179 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı beklentileri aştı

ABD'de işsizlik oranı, temmuzda 0,2 puan artışla yüzde 4,3'e yükseldi.

Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde haziran ayında olduğu gibi yüzde 4,1 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, temmuzda 352 bin kişi artarak 7 milyon 163 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan artışla 62,7'ye çıktı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye gerilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 35,07 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde haziranda olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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