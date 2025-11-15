ABD’den bazı tarım ürünlerine gümrük vergisi muafiyeti

ABD yönetimi 13 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutma kararı aldı. Konuya ilişkin başkanlık kararnamesini ABD Başkanı Donald Trump imzaladı.

Kararnamede, bu yıl ilan edilen karşılıklı tarifelerin kapsamına giren ürünlerde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Muafiyet getirilen ürünler arasında domates, kahve, muz gibi ürünler yer alıyor

Çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünler için mevcut yurt içi talep ve üretim kapasitesi gibi unsurların değerlendirildiğine işaret edilen kararnamede, bunun sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerin karşılıklı tarifeden muaf tutulması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.

Kararnamede, bu muafiyetin 13 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacağı belirtilerek, güncellenmiş muafiyet listelerinin kararnamenin ekinde yer aldığı kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin durumu izlemeye devam edeceği vurgulanan kararnamede, gerekirse yeni adımların atılabileceği aktarıldı.

Kararnamenin ekine göre, muafiyet getirilen ürünler arasında, sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas gibi tarımsal ürünler yer alıyor.