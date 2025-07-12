ABD Dışişleri Bakanlığı’nda binlerce kişi neden işten çıkarıldı?

Karar, ABD Yüksek Mahkemesi’nin geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin bu yöndeki planlarını onaylamasının ardından hayata geçirildi.

CBS News'ün bakanlık tarafından gönderilen resmi bildiriye dayandırdığı habere göre, işten çıkarmalar 1.107 sivil memur ve 246 dış hizmet görevlisini kapsıyor.

Bunun yanı sıra, yılın başlarında 1.500’den fazla çalışan da gönüllü olarak görevinden ayrıldı.

İşten çıkarmalar özellikle Mülteci Kabul Ofisi ve Afganların tahliyesiyle ilgili çalışan CARE (Coordinator for Afghan Relocation Efforts) birimlerinde yoğunlaştı. İddiaya göre, ABD’ye mülteci yerleştirme faaliyetlerinde görevli olan sivil memurların neredeyse tamamı işten çıkarıldı.

"Birim kapatıldı"

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, insanları işten çıkarmak için yapılmış bir hamle değil. Ancak bir birimi kapattığınızda, o pozisyonlara da ihtiyaç kalmıyor. Bu durumda pozisyonlar ortadan kaldırılıyor, kişiler değil" dedi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki Demokrat üyeler ise yayımladıkları ortak bildiride, alınan kararı eleştirdi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı’nda yüzlerce sivil ve dış hizmet personelinin görevden alınması ulusal güvenliğimizi zayıflatır" denildi.

Trump yönetimi, bu yılın başlarında Kongre’ye gönderdiği yazıda, bakanlık bünyesindeki iş gücünü yüzde 18 oranında azaltmayı hedeflediğini bildirmişti. Bu kapsamda USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) da temmuz ayı itibarıyla kapatıldı.