  • 18 milyon öğrenci için "Siyah Ayakkabı Zorunluluğu" iddiasına MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), okullarda serbest kıyafet uygulamasını kaldırmasının ardından, 18 milyon öğrencinin 2026-2027 eğitim döneminde siyah ayakkabı giymek zorunda kalacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu iddialara açıklık getirdi.


NTV'nin haberine göre, Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi. Böylece, öğrencilere siyah ayakkabı zorunluluğu getirileceği yönündeki söylentilerin doğru olmadığı resmen duyurulmuş oldu.

İddiaların kaynağı: Ayakkabıcılar Derneği

Bu konunun gündeme gelmesinin asıl nedeni, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği'nin (TASD) girişimleri oldu. Dernek yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları bir toplantının ardından, deri ve kösele tabanlı ayakkabıların çocuk gelişimine faydaları konulu bir rapor sundu.

Dernek, bu önerisini sahte ve taklit ayakkabı pazarının büyümesiyle ilişkilendirdi. Onlara göre, okullardaki kıyafet serbestliği, sahte spor ayakkabı pazarını büyüttü ve bu ürünler çocukların ayak sağlığını olumsuz etkiliyor. TASD Başkanı Berke İçten, okullarda ayakkabı kuralının olmamasının öğrenciler arasında marka yarışına yol açtığını ve bunun hem öğrencileri hem de velileri zor durumda bıraktığını savundu.

Ancak, gelen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu öneriye sıcak bakmadı.

