Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı için beklentiler ne yönde?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de açıklanan son enflasyon verileri ve ekonomik gelişmelerin ardından Fed'in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Alınacak kararın dolar başta olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenirken, yatırımcılar toplantı takvimine odaklandı. Peki, 2026 Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta duyurulacak? Faizlerde artış mı, indirim mi bekleniyor? İşte ayrıntılar...
1 Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı para politikası toplantısı, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Salı günü başlayacak iki günlük toplantıda ekonomik verileri değerlendirecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyuracak.
2 Fed'in son faiz kararı ne olmuştu?
Fed, eylül ayındaki para politikası toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına giderek politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı. Böylece Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz yükseltme kararı almıştı.
3 Fed'in ekim ayı faiz kararı için beklentiler ne yönde?
Fed'in yayımlanan eylül ayı toplantı tutanakları, yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirmişti.
Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ekim ayı toplantısında politika faizini sabit tutma olasılığı yüzde 78 olarak öne çıkıyor.