Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı için beklentiler ne yönde?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de açıklanan son enflasyon verileri ve ekonomik gelişmelerin ardından Fed'in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Alınacak kararın dolar başta olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenirken, yatırımcılar toplantı takvimine odaklandı. Peki, 2026 Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta duyurulacak? Faizlerde artış mı, indirim mi bekleniyor? İşte ayrıntılar...