ARA
Bist 100
10677,92
-0,84%
Bist 100
Dolar/TL
32,974
0,1587%
Dolar/TL
Euro/TL
35,4387
0,1673%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0735
-0,0088%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2466,86
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD Hazine Bakanı Yellen, konut maliyetlerini düşürecek yeni adımları duyurdu

ABD Hazine Bakanı Yellen, konut maliyetlerini düşürecek yeni adımları duyurdu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını bildirdi.

25 Haziran 2024 | 09:27
Son Güncellenme: 25 Haziran 2024 | 09:46
ABD Hazine Bakanı Yellen, konut maliyetlerini düşürecek yeni adımları duyurdu

Yellen, Minneapolis şehrinde yaptığı açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni finansman kaynaklarını duyurdu.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını dile getirdi.

Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek için konut arzını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.

Küresel mali krize rağmen 2000'den 2019'a kadar, konut fiyatlarının iki katına çıktığını ve ortalama gelirlerden daha hızlı arttığını söyleyen Yellen, yüksek konut maliyetlerinin, ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini vurguladı.

Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını belirterek, yeni programın öncelikle ülkede uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını anlattı.

Bakan yellen ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına yönelik harcamalarını artırmaları yönünde çağrıda bulundu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2466,86 -0,16%
  • ALTIN ONS 2326,96 -0,32%
  • BIST 100 10677,92 -0,84%
  • DOLAR/JAPON YENI 159,445 -0,098%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36478 -0,07139%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,71 -1,075%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,974 0,1587%
  • EURO/DOLAR 1,0735 -0,0088%
  • EURO/TURK LIRASI 35,4387 0,1673%
  • STERLIN/DOLAR 1,26999 0,10957%
Borsa Haberleri
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
GERİ
İLERİ
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL