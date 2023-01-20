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  • ABD Hazine Bakanlığı borç limiti için "olağanüstü tedbirleri" devreye soktu

ABD Hazine Bakanlığı borç limiti için "olağanüstü tedbirleri" devreye soktu

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.

20 Ocak 2023 | 09:16
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ABD Hazine Bakanlığı borç limiti için "olağanüstü tedbirleri" devreye soktu

Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakanlığın borç limitine ilişkin aldığı önlemler hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik bir mektup gönderdi.

ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine bugün ulaşılacağının tahmin edildiğini anımsatan Yellen, Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemleri bugün uygulamaya başladığını bildirdi.

Yellen, bu kapsamda Kamu Hizmeti Emekli ve Engelliler Fonu ile Posta Hizmeti Emekli Sağlık Yardımları Fonu'na yönelik yeni yatırımların 5 Haziran'a kadar askıya alındığını belirtti.

Olağanüstü önlemlerin süresinin önemli ölçüde belirsizliğe tabi olduğunu vurgulayan Yellen, ABD'nin "tam güven ve itibarını" korumak için Kongreye yaptığı "derhal harekete geçme" çağrısını yineledi.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kongreye borç limitini artırma çağrısında bulunurken Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler harcamalarda kesintiye gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Borç limiti konusu, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında "birkaç ay içinde mali krize yol açabilecek bir açmaz" olarak nitelendiriliyor.

ABD Hazine Bakanlığının bugün aldığı önlemlerle bazı emeklilik fonlarının mali kaynakları kullanılarak genel borç seviyesinin artmasının önüne geçilmesi ve federal ödemelerin yapılmaya devam edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Bakanlığın önlemleri Kongreye de borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınmasını öngören yasayı geçirmesi için 5 aylık süre tanıyor.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'ye geçen hafta gönderdiği mektupta, "ABD'nin 19 Ocak'ta borç limitine ulaşabileceği" uyarısında bulunmuş ve Kongreyi borç limitini artırmak veya askıya almak için harekete geçmeye çağırmıştı.

ABD'de federal hükümetin borç limiti 1997-2022 arasında toplam 22 kez yükseltilmişti.

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