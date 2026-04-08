8 Nisan 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler yakından izlenirken, piyasadaki son tablo merak ediliyor. Peki, 8 Nisan 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatları ne kadar?

8 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.691,1 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.839 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.572 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.740,69 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.935 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.830,4 dolar

