ABD'li dev otomobil üreticisi, LG ile olan batarya anlaşmasını iptal etti

LG Energy Solution tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın feshinin Ford'dan gelen bildirimle gerçekleştiği ifade edildi.

Ford'un politika değişiklikleri ve elektrikli araç talebine ilişkin beklentilerdeki değişiklikler nedeniyle bazı elektrikli araç modellerinin üretimini durdurma kararı sonrası LG Energy Solution ile 9,6 trilyon Güney Kore wonu tutarındaki batarya anlaşmasını iptal ettiği belirtildi.

LG Energy Solutions, Ekim 2024'te Ford ile 2026 ve 2027'den itibaren Ford'un Avrupa birimine batarya tedarik etmek üzere 2 yıllık tedarik anlaşması imzalamıştı. Ford, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise 19,5 milyar dolarlık aktif değer düşüklüğü kaydedeceğini ve birçok elektrikli araç modelini iptal ettiğini bildirdi. ABD'li şirket, bunu değişen siyasi koşullar ve elektrikli araçlara olan talebin zayıflamasına bağladı.