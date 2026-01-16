ABD'li lüks perakende zinciri ağır borç nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

Lüks mağazacılık zinciri Saks Fifth Avenue'nun çatı kuruluşu olan Saks Global, Çarşamba gecesi geç saatlerde resmen iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu hamle, perakende dünyasında büyük bir sarsıntı olarak nitelendiriliyor.

2024 yılında ezeli rakibi Neiman Marcus'u bünyesine katan Saks, bu dev birleşmenin getirdiği finansal yükü yönetmekte zorluk yaşadı. Değişen tüketici alışkanlıkları ve lüks segmentteki daralma, nakit akışını olumsuz etkiledi.

Şirketin mali yapısı, borç ödemeleri nedeniyle sürdürülemez hale geldi. Saks, Neiman ile birleşmeden önce de oldukça kötü bir mali durumdaydı ve lüks mağazaların birleşmesi, şirketin devasa borç yükünün üstesinden gelmek için yeterli verimliliği sağlayamadı.

ABD'lilerin perakende alışkanlıkları da değişti

CNN'de yer alan habere göre; birleşme aynı zamanda zamansızdı, çünkü Amerikalılar son yıllarda perakende alışkanlıklarını büyük mağazalardan uzaklaştırdılar. Bazı köklü perakendeciler bu değişime ayak uydurmakta zorlandılar. Macy's 2024'te yüzlerce mağazasını kapattı ve Lord & Taylor 2020'de iflas etti.

Birçok tüketici, özellikle lüks pazarından hayal kırıklığına uğradı ve düşük kaliteli ürünler için yüksek fiyatlardan şikayetçi oldu . Lüks ürünler satın almaya devam edenler ise giderek daha fazla markaların kendilerinden, doğrudan tüketiciye satış stratejisiyle, büyük mağazalar gibi aracıları ortadan kaldırarak alışveriş yapıyorlar.

Neiman Marcus'un satın alınması muhtemel sonu hazırladı

Perakende analisti Neil Saunders, Çarşamba günü müşterilerine gönderdiği bir notta, Saks'ın borç batağındaki Neiman Marcus'u satın almasının, perakendeci için iflası "muhtemel son" haline getirdiğini söyledi. Saunders, "tek gerçek sürprizin, anlaşmanın tamamlanmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşen çöküşün hızı" olduğunu belirtti.

GlobalData Genel Müdürü Saunders, “Gerçek şu ki, Saks Global kendisini finansal olarak tehlikeli bir duruma sokarak işletmenin günlük faaliyetlerini baltaladı” diye yazdı. “Nakit sıkıntısı, tedarikçilerin ödeme alamamasına, bu da stok açıklarına yol açtı ve bu da müşterileri uzaklaştırarak gelir ve nakit üretiminin düşmesine neden oldu. Bu klasik kısır döngü, işletmeyi sürdürülemez bir konuma getirdi.”

Saks Global, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iflas sürecinden çıkışın ardından 1 milyar dolarlık ek finansman sağladığını ve bunun "Saks Global'in faaliyetlerini ve toparlanma girişimlerini finanse etmek için yeterli likidite sağlayacağını" belirtti. Açıklamada ayrıca, tahvil sahipleri grubunun iflas sürecinden çıkışın ardından 500 milyon dolarlık ek finansman sağlamayı da kabul ettiği ifade edildi.