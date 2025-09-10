ARA
ABD'li şirketlerin yatırımlarını yönlendirdiği yeni adres

ABD'li şirketler daha önce Çin'e yönelik plandıkları yatırımları nereye kaydıracak? Bir anket bu soruyu yanıtlıyor


Amerikan Ticaret Odası (AmCham) Şanghay, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’li şirketlerin neredeyse yarısının geçtiğimiz yıl Çin’e yönelik planladıkları yatırımları başka bölgelere yönlendirdiğini ve bunun şimdiye kadarki en yüksek oran olduğunu duyurdu.

CNBC'nin aktardığı habere göre ticaret odasının üyeler arasında yaptığı anket, ABD-Çin ticaret gerginliklerinin tırmanmasının ardından geldi.  19 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında yapılan ankete katılanların %47’si, Çin’e yönelik planlanan yatırımlarını, özellikle Güneydoğu Asya’ya kaydırdıklarını söyledi.

Bangladeş’i de kapsayan Hindistan alt kıtası, yönlendirilen yatırımlar için en popüler ikinci destinasyon olurken, ABD ve Meksika çok daha alt sıralarda yer aldı.

