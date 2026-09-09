"ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurduk"

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait iki muhribe balistik füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, seyir füzeleri ve Aegis hava savunma sistemiyle donatılmış DDG-119 ve DDG-53 borda numaralı muhriplerin saldırılarda isabet aldığı ve her iki gemide de önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü.

İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı ve söz konusu unsurlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki “yasaklı bölgeden” geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ve gözetiminin Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğu vurgulandı.