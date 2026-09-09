Suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik sosyal medya içeriklerine inceleme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada lüks yaşam ve gösterişli düğün gibi paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirlerin kaynağını gizleme veya bu kazançları meşru gösterme girişimlerinin adli makamlar tarafından inceleneceğinin altını çizdi.

Gürlek, toplumda korku ve güvensizliğe yol açan suç içerikli paylaşımların da titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

"Sosyal medya suç ve suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesinde araç olarak kullanılamayacak"

Son günlerde yaşanan iki olayı hatırlatan Bakan Gürlek, sosyal medyanın suçların ve suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesinde bir araç olarak kullanılamayacağını vurguladı:

"Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."