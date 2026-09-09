Perakende sektöründe finans yarışı hızlanıyor

Artan rekabet, yükselen maliyetler ve daralan kâr marjları perakende sektörünü yeni büyüme alanları aramaya yöneltti. Bir dönem müşterilerine yalnızca farklı ödeme seçenekleri sunmaya odaklanan perakende şirketleri, bugün dijital cüzdandan krediye, para transferinden yatırım ürünlerine kadar uzanan finansal hizmet ekosistemleri kuruyor.

Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından

BİM, Migros, A101, CarrefourSA ve e-ticaret oyuncuları başta olmak üzere sektörün önemli oyuncuları, finansal teknolojileri müşteri sadakatini artıran, veriyi daha etkin kullanan ve yeni gelir kaynakları yaratan stratejik bir yatırım alanı olarak kullanmaya başladı. Bu dönüşümün arkasındaki önemli itici güçlerden biri hızla büyüyen dijital ticaret pazarı.

E-Ticaret 5 Trilyon TL'ye dayandı

İyzico’nun Dogma Alares ve ETİD iş birliğiyle hazırladığı “Türkiye E-Ticaret Ekosistemi 2025 Raporu” bu tabloyu somut verilerle ortaya koyuyor. 2025 yılında Türkiye’de e-ticaret hacmi 4,6 trilyon TL’ye (115 milyar dolar) ulaşarak GSYİH içindeki payını yüzde 6,9’a çıkardı. Bu büyümeye eşlik eden en dikkat çekici değişimlerden biri, tüketicilerin ödeme tercihlerinde yaşandı. Kartlı ödemeler güçlü konumunu korurken, alternatif dijital çözümlerin hem işlem adedi hem de hacimdeki payı belirgin biçimde arttı.

Orkun Saitoğlu / İyzico CEO’su

İnternetten yapılan kartlı ödemeler 2,8 milyar adede ulaşarak toplam kartlı ödemeler içinde yüzde 24,2 paya çıktı. Bu tabloya tüketicinin artık ‘nasıl ödediğini’ de bir alışveriş deneyimi tercihi olarak gördüğünü gösterdiğini söyleyen İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Bu da perakendecileri, ödeme ve finansal hizmetleri kendi platformlarına entegre etmeye itiyor. Ancak biz bunu ‘perakendecinin fintech’e dönüşmesi’ değil, ticaretin her adımına teknolojinin gömülmesi olarak okuyoruz” diyor.

Emre Güzer / Lidio CEO’su

Lidio Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Güzer’e göre ise son iki yılda perakende sektöründe görülen en belirgin dönüşüm, ödemenin artık bir ‘arka plan operasyonu’ olmaktan çıkıp stratejik bir gelir ve sadakat aracına dönüşmesi. 2023-2024 döneminde perakendecilerin ödeme altyapısını sadece işlem tamamlama noktası olarak görürken, bugün bu altyapıyı, kart saklama, taksitlendirme, cüzdan ve hatta kredi gibi katma değerli finansal servislere açılan bir kapı olarak konumlandırdıklarını söyleyen Güzer, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Bunun arkasında üç temel dinamik var: Birincisi bankaların üye iş yerlerine sunduğu hizmetlerin standartlaşması ve farklılaşma alanının daralması. İkincisi tüketici davranışının hıza ve sürtünmesiz deneyime kaymış olması. Üçüncüsü de perakendecilerin elindeki müşteri verisinin, doğru işlendiğinde bankacılık verisinden çok daha zengin bir davranışsal iç görü sunması.” Dünyada bu konuda önemli örnekler var. Çin’de Alipay/WeC hat, Latin Amerika’da Mercado Pago bu trendin öncüleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar tek bir uygulamada alışveriş, ödeme, kredi ve yatırımı bir arada yapabiliyor. Güzer, Türkiye’de de TCMB’nin lisanslama çerçevesinin netleşmesi ve açık bankacılığın olgunlaşmasıyla pazarın hızla büyüyeceğini söylüyor.

Yeni çözümler geliyor

Migros bu alandaki potansiyeli ilk gören şirketlerden biri. 2020 yılında MoneyPay markasıyla finans yatırımlarına adım atan şirket, bugün dijital cüzdan hizmetleri yanında, havale-EFT, 7/24 para transferi, QR ile ödeme ve anlaşmalı banka kredileriyle ödeme, ATM ve Migros kasalarından para çekme gibi çözümler sunarken; kurumsal tarafta da işletmelerin ödeme ve tahsilat süreçlerine yönelik yeni nesil ürünler geliştiriyor. Moneypay 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 5,1 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Aynı dönemde günlük işlem sayısı 373 bin, toplam ödeme hacmi ise 37,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Migros’un bir diğer iştiraki olan Nakitera da B2B fintek alanında önemli bir rol üstleniyor. Ana firmadan tedarikçiye, bayiden satış noktasına uzanan ticaret zincirinde 360 derece finansal ekosistem yönetimi sunan, yapay zeka destekli bir finansal teknoloji platformu olan Nakitera, yaklaşık 630 aktif ticari işletmeyle operasyonlarına devam ediyor. 2026 yılı içerisinde özellikle saha satışı yapan şirketler, KOBİ’ler ve mobil hizmet sağlayıcılar için yeni çözümleri pazara sunmayı planladıklarını söyleyen MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “Yeni nesil ödeme ve yan hak çözümlerimizle şirketlerin finansal süreçlerini sadeleştirmeyi, dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve çalışan deneyimini güçlendiren verimli bir finans ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz” diyor.

Burçin Çelik / CarrefourSA Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama GMY

Tek bir ekosisteme dönüştü

Alışveriş deneyiminin yanı sıra müşterilerine yenilikçi finansal çözümler sunmayı hedefleyen CarrefourSA da bu vizyon doğrultusunda ilk adımını 2025 yılı kasım ayında hayata geçirdiği Payfour Dijital Cüzdan ile attı. Payfour, dijital ödeme ve finansman çözümlerinin yanı sıra sadakat programlarını, marka iş birliklerini ve kampanya ekosistemini tek bir platformda buluşturan kapsamlı bir deneyim sunuyor. Kredi kartı olmayan ya da mevcut limitini kullanmak istemeyen müşterilere hazır limit, alışveriş kredisi ve esnek taksit seçenekleri sunuluyor. CarrefourSA Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, “Finansman şirketi iş ortağımızla birlikte tasarladığımız hızlı ve kullanıcı dostu başvuru-onay süreçleri sayesinde bugüne kadar yaklaşık 60 bin müşterimiz Hazır Limit başvurusunda bulundu” diyor.

2027 sonuna kadar 2 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen şirket, önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli alışveriş asistanı Alista’yı Payfour’dan da erişilebilir hale getirerek, bu deneyimi daha da zenginleştirmeyi planlıyor. Finansal teknolojilerdeki gelişmeleri ve değişen müşteri beklentilerini yakından takip ettiklerini söyleyen Burçin Çelik, “Açık bankacılık ekosisteminin gelişmesi ve Banking as a Service (BaaS) altyapılarının yaygınlaşmasıyla birlikte, müşterilerimize daha entegre bir deneyim sunacak çözüm alanlarını regülasyonlar kapsamında değerlendiriyoruz” diye konuşuyor.

Nihal Dindar Akın / N11 CEO’su

Beş kat büyüme hedefi

n11, sadece e-ticaret işlemlerinin gerçekleştiği bir pazar yeri olarak değil, alışverişi uçtan uca kolaylaştıran, dönüştüren ve değer üreten bütünsel bir ekosistem olarak büyüyor. Bu dönüşümün en kritik kaldıraçlarından birinin de finansal teknolojiler olduğunu söyleyen n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “Günümüz e-ticaret dünyasında rekabetin ve kullanıcı memnuniyetinin kalbinde entegre finansal çözümler yer alıyor. Artık dijital alışveriş deneyimini pürüzsüz kılmak, finansal servisleri bu yolculuğa ne kadar doğal ve akıcı bir şekilde entegre edebildiğinizle doğrudan ilintili” diyor.

n11, bugüne kadar 20 milyon farklı kullanıcıya ulaştı ve 380 bin kayıtlı satıcıyı müşterilerle buluşturdu. Bu ekosistem üzerinden 2025 yılında 46 milyar TL’lik bir ticaret hacmi yarattıklarını söyleyen Nihal Dindar Akın, pazaryeri iş modelini merkeze alarak finansal teknolojiler, lojistik ve depolama, reklam teknolojileri ve e-ihracat alanlarında stratejik yatırımlarla ekosistemi genişleteceklerini vurguluyor. Şirket, önümüzdeki beş yılda n11’i yaklaşık beş kat büyütmeyi ve mevcut pazar payını yaklaşık 2 ila 2,5 kat artırmayı hedefliyor.

Serhat Dolaz / Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı

“Bankalardan daha geniş kitleye ulaşıyoruz”

“Sektörümüz, e-ticaretin yalnızca ödeme bacağını değil, kesintisiz büyümesini sağlayan finansal motorunu oluşturuyor. Bugün e-ticaret platformlarında bankalardan daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyoruz. Son dönemdeki dönüşümün altında yatan neden, perakende ve e-ticaret şirketlerinin bu alandaki potansiyeli fark ederek kendi kuruluşlarını kurmalarıdır. Yani ödeme fonksiyonunu dışarıdan almak yerine kendi bünyelerinde tutmayı, konuya daha kurumsal bir çerçeveden bakmayı tercih ediyorlar. Sektörümüz büyüyor ve gelişiyor; buna bağlı olarak sürekli yeni iş modelleri ortaya çıkıyor.”