John Ternus liderliğinde Apple’ın yeni çağı başlıyor: Bu akşam lansmanda hangi ürünler tanıtılacak?

Apple, merakla beklenen yıllık sonbahar lansmanını 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Steve Jobs Theatre'da gerçekleştiriyor. Şirketin yeni dönem stratejilerini ve en güncel donanım ürünlerini sergileyeceği "Surprise and Shine" temalı etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.
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Lansman, aynı zamanda 1 Eylül itibarıyla görevi devralan yeni CEO John Ternus'un liderliğindeki ilk büyük ürün tanıtımı olma özelliğini taşıyor.
1 İlk Katlanabilir iPhone ("iPhone Ultra")
Etkinliğin en büyük sürprizi olarak değerlendirilen Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu, kitap tarzı (book-style) tasarımıyla dikkat çekiyor.
Ekran: Dışta 5.5 inç OLED panel, açıldığında ise 7.8 inçlik tablet formunda bir ekran.
Tasarım: Açık halde 4.5 mm inceliğiyle Apple tarihinin en ince cihazlarından biri olması bekleniyor.
2 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max
Ailesinin amiral gemisi Pro serisi, performans ve kamera tarafında önemli yeniliklerle geliyor:
İşlemci: 2nm mimarisiyle üretilen yeni nesil A20 Pro çip.
Kamera: Değişken diyaframlı (variable aperture) ana kamera ve geliştirilmiş optik zoom yetenekleri.
Ekran & Tasarım: Küçültülmüş Dynamic Island tasarımı ve yeni renk seçenekleri (Bordo/ Açık Mavi, Gümüş).
3 Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4
Akillı saat tarafında performans ve sağlık odaklı güncellemeler öne çıkıyor:
Apple Watch Series 12: Yenilenmiş işlemci, seramik kasa seçeneğinin geri dönüşü ve gelişmiş gelişmiş sağlık takip sensörleri.
Apple Watch Ultra 4: Dayanıklı tasarım korunurken işlemci performansı ve sensör hassasiyetinde iyileştirmeler.
4 AirPods 5
Kablosuz kulaklık ailesi H3 çipiyle yenileniyor:
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) olan ve olmayan iki farklı versiyon.
Daha düşük gecikme süresi, gelişmiş ses kalitesi ve nabız takibi gibi temel sağlık sensörleri.