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  • John Ternus liderliğinde Apple’ın yeni çağı başlıyor: Bu akşam lansmanda hangi ürünler tanıtılacak?

John Ternus liderliğinde Apple’ın yeni çağı başlıyor: Bu akşam lansmanda hangi ürünler tanıtılacak?

Apple’ın 9 Eylül’de düzenlemesi beklenen lansmanında ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni ürünleri arasında iPhone 18 serisinin yanı sıra yenilenen HomePod ve kameralı AirPods modellerinin de yer alabileceği belirtiliyor.

Ekonomist
Ekonomist
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John Ternus liderliğinde Apple’ın yeni çağı başlıyor: Bu akşam lansmanda hangi ürünler tanıtılacak?

Apple, merakla beklenen yıllık sonbahar lansmanını 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Steve Jobs Theatre'da gerçekleştiriyor. Şirketin yeni dönem stratejilerini ve en güncel donanım ürünlerini sergileyeceği "Surprise and Shine" temalı etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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Lansman, aynı zamanda 1 Eylül itibarıyla görevi devralan yeni CEO John Ternus'un liderliğindeki ilk büyük ürün tanıtımı olma özelliğini taşıyor.

 

1 İlk Katlanabilir iPhone ("iPhone Ultra")

İlk Katlanabilir iPhone ("iPhone Ultra")

Etkinliğin en büyük sürprizi olarak değerlendirilen Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu, kitap tarzı (book-style) tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ekran: Dışta 5.5 inç OLED panel, açıldığında ise 7.8 inçlik tablet formunda bir ekran.

Tasarım: Açık halde 4.5 mm inceliğiyle Apple tarihinin en ince cihazlarından biri olması bekleniyor.

2 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max

Ailesinin amiral gemisi Pro serisi, performans ve kamera tarafında önemli yeniliklerle geliyor:

İşlemci: 2nm mimarisiyle üretilen yeni nesil A20 Pro çip.

Kamera: Değişken diyaframlı (variable aperture) ana kamera ve geliştirilmiş optik zoom yetenekleri.

Ekran & Tasarım: Küçültülmüş Dynamic Island tasarımı ve yeni renk seçenekleri (Bordo/ Açık Mavi, Gümüş).

 

3 Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4

Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4

Akillı saat tarafında performans ve sağlık odaklı güncellemeler öne çıkıyor:

Apple Watch Series 12: Yenilenmiş işlemci, seramik kasa seçeneğinin geri dönüşü ve gelişmiş gelişmiş sağlık takip sensörleri.

Apple Watch Ultra 4: Dayanıklı tasarım korunurken işlemci performansı ve sensör hassasiyetinde iyileştirmeler.

4 AirPods 5

AirPods 5

Kablosuz kulaklık ailesi H3 çipiyle yenileniyor:

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) olan ve olmayan iki farklı versiyon.

Daha düşük gecikme süresi, gelişmiş ses kalitesi ve nabız takibi gibi temel sağlık sensörleri.

5 Canlı yayın nereden izlenir?

Canlı yayın nereden izlenir?

Tüm dünyada eş zamanlı yayınlanacak olan etkinlik, TSİ 20.00 itibarıyla şu platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek:

Apple Resmi Web Sitesi (apple.com)

Apple TV Uygulaması

Apple Resmi YouTube Kanalı
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