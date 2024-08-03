ARA
DOLAR
33,21
0,29%
DOLAR
EURO
36,23
1,19%
EURO
GRAM ALTIN
2607,72
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD, "sponsor dolandırıcılığından" 4 ülkeden girişleri geçici durdurdu

ABD, "sponsor dolandırıcılığından" 4 ülkeden girişleri geçici durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişlerini "sponsor dolandırıcılığı" nedeniyle geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

03 Ağustos 2024 | 13:58
ABD, "sponsor dolandırıcılığından" 4 ülkeden girişleri geçici durdurdu

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin "geçici olarak" durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu 4 ülkeden gelen vatandaşlara sponsorluk yapan kişilerin incelenmeye alındığı ve bu nedenle de yeni kabullerin olmayacağı kaydedildi.

Söz konusu ülkelerin vatandaşlarında herhangi güvenlik tehdidi olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sorun sponsor olan kişilerde. Kabullerin en hızlı şekilde yeniden başlaması için gerekli güvenlik önlemlerini almaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, Amerikan Göçmenlik Reformu Federasyonunun (FAIR) ulaştığı bir raporda, 3 bin 218 sponsorun 100 binden fazla kayıt aldığı ve bazılarının ölen insanların bilgilerini kullandığı öne sürüldü.

Öte yandan, ABD, Venezuela için 2022, diğer 3 ülke için 2023'ten bu yana, 2 yıl çalışma izniyle her ay 30 bin kişiye kadar kabul alıyordu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2607,72 0,14%
  • ALTIN ONS 2442,77 -0,14%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,551 -1,885%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3873 -0,01514%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,2052 0,293%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1026%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2297 1,1947%
  • STERLIN/DOLAR 1,28041 0,50708%
Borsa Haberleri
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
GERİ
İLERİ
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL