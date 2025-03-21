ARA
DOLAR
38,01
0,51%
DOLAR
EURO
41,28
0,20%
EURO
GRAM ALTIN
3703,30
0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9133,57
-6,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi

ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu kadar ucuz olmasının "inanılmaz" olduğunu belirterek yatırımcılara Tesla hissesi alması tavsiyesinde bulundu.

21 Mart 2025 | 09:53
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi

Lutnick, Fox News televizyonunda katıldığı yayında, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ABD için çalışan muhtemelen en iyi girişimci, teknoloji uzmanı ve şirket lideri olduğunu vurgulayarak, Demokrat Partinin "tuhaf bir şekilde" Musk'a saldırdığını öne sürdü.

Musk'ın yeni nesil teknolojileri inşa edeceğini belirten Lutnick, Tesla hisselerinin bu kadar ucuz olmasının "inanılmaz" olduğunu ifade etti.

Lutnick, "İnsanlar onun inşa ettiği robotları, teknolojiyi anladıklarında bir daha asla bu kadar ucuz olmayacak, bugünün hayalini kuracaklar ve 'Elon Musk'ın şirketinin hisselerini almalıydım.' diye düşünecekler. Yani, kim Musk'a yatırım yapmaz ki?" ifadesini kullandı.

Musk'ın muhtemelen üzerine bahis oynanabilecek şimdiye kadar tanıştığı en iyi kişi olduğunu söyleyen Lutnick, eğer izin verilseydi kendisinin de Tesla hissesi alacağını kaydetti.

- Musk'ın siyasete girmesi Tesla'ya yaramadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından şirketin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Tesla hisselerindeki kayıp yıl başından bu yana yüzde 40'ı aştı.

Trump yönetiminde, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan Elon Musk, federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Siyasi söylemleri nedeniyle de tepki çeken Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltına alınanlar olmuştu.

Trump, geçen hafta, Musk ile kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın başkan seçilmesi sonrasında geçen yıl aralık ayı ortalarında 488,54 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3703,3 0,08%
  • ALTIN ONS 3030,31 -0,48%
  • BIST 100 9133,57 -6,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,332 0,357%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43339 0,06457%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,625 0,9393%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0073 0,5069%
  • EURO/DOLAR 1,0833 -0,1824%
  • EURO/TURK LIRASI 41,2819 0,2017%
  • STERLIN/DOLAR 1,29393 -0,20746%
Borsa Haberleri
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Borsa güne nasıl başladı? 21 Mart
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
Doğan Holding temettü teklifini duyurdu
Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması
New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Borsa güne nasıl başladı? 21 Mart
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
Doğan Holding temettü teklifini duyurdu
Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması
New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL