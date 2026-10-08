ABD yabancı öğrenciye kapıyı daraltıyor: 70 bin dolar harç

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, ülkeye "F-1" tipi vizeyle gelen yabancı öğrencilerin, okudukları alanla ilgili işlerde geçici olarak çalışmalarına olanak sağlayan "Seçmeli Pratik Eğitim" programıyla ilgili yönetmelik önerisi sundu.

Önerinin, sistemde tespit edilen "dolandırıcılık" ve "suistimalleri" önlemek, "ABD'ye ucuz iş gücü akınını azaltmak ve iş bulma sürecinde ABD vatandaşlarına kolaylık sağlamak" amacı taşıdığı belirtildi.

Yönetmeliğin kabul edilmesi halinde, programa başvuran öğrencilere referans olan eğitim kurumlarından ilk kayıt öncesinde 70 bin dolar, sonraki her başvuru için ise 30 bin dolar harç alınacak.

Söz konusu harçların, eğitim kurumlarını, programa aday gösterdikleri öğrenciler konusunda daha fazla denetim yapmaya ve seçici olmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Bakanlık, yönetmeliğin nihai hale getirilmesinden önce kamuoyuna görüşlerini bildirmeleri için 60 günlük süre tanıdı.

Mevcut sistemde "F-1" tipi vize sahipleri, eğitim aldıkları üniversite bölümüyle doğrudan bağlantılı olması, okul yetkililerinden referans almaları ve ABD'de çalışma iznine sahip olmaları koşuluyla "Seçmeli Pratik Eğitim" programına katılabiliyor.