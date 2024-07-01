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Video Galeri
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Kulis
Dosya
Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
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Dünya
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna karar verdi.
01 Temmuz 2024 | 17:54
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Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
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