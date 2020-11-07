ABD‘de 3 Kasım’da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump‘ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. AP verilerine göre Biden, Nevada ve Arizona’da da seçimi kazanıyor.

Biden Pensilvanya’daki oyların yüzde 49,6’sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

AP verilerine göre 290 delegeye ulaşan Biden, ABD’nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Kuzey Carolina’da ise durum netleşmiş değil.

Joe Biden, sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada “Amerikan halkının bana ve seçilmiş başkan yardımcısı Harris’e olan güveninden gurur duyuyorum. Rekor sayıda Amerikalı oy kullandı. Bu da bir kez daha demokrasinin Amerika’nın kalbinde attığını kanıtladı. Seçimin bitişiyle birlikte artık öfkeyi ve sert söylemleri arkamızda bırakma ve ulus olarak bir araya gelme zamanı. Amerika’nın birleşmesi ve iyileşmesinin zamanı geldi. Biz Amerika Birleşik Devletleri’yiz. Ve birlikte hareket ettiğimiz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Biden, herkesin başkanı olma sözünü verdi.

Biden’ın twitter hesabındaki profiline de ‘seçilmiş başkan’ ifadesini eklediği görüldü.