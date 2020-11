ABD‘de 3 Kasım’da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump‘ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. AP verilerine göre Biden, Nevada ve Arizona’da da seçimi kazanıyor.

Biden Pensilvanya’daki oyların yüzde 49,6’sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

AP verilerine göre 290 delegeye ulaşan Biden, ABD’nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Kuzey Carolina’da ise durum netleşmiş değil.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020