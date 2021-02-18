Air France-KLM ortaklığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 7,1 milyar euro zarar etti.

Air France-KLM’den yapılan açıklamada, şirket cirosunun 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar euro olduğu belirtildi.

Salgının etkisiyle şirketin geçen yıl 7,1 milyar euro zarar ettiği bildirilen açıklamada, salgının şirkete benzeri görülmemiş şekilde etki ettiği kaydedildi.

Yolcu sayısının geçen yıl yüzde 67,3 azaldığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları sonucu bu yılın ilk çeyreğinin de zor geçeceğe işaret edildi.