Eğitimde sınav puanı odaklı dönem bitiyor: Gelişimi bütüncül ele alan modeller yükselişte

Özellikle ortaokul döneminde öğrencilerin akademik gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi, öğrenme sürecindeki güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerin daha erken fark edilmesine yardımcı olabiliyor.

Deneme sonuçlarının yalnızca bir puan olarak değerlendirilmesi yerine, öğrencinin hangi konularda zorlandığının, soru çözme alışkanlıklarının ve çalışma düzeninin birlikte ele alınması bu yaklaşımın temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu değişim, eğitim kurumlarının çalışma modellerine de yansıyor. Daha kalabalık sınıflar yerine daha küçük öğrenci gruplarıyla çalışma, düzenli öğretmen takibi, bireysel geri bildirim ve veli iletişiminin eğitim sürecine dahil edilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Buradaki temel amaç, öğrencinin yalnızca bir sınava hazırlanması değil; zaman içerisinde kendi çalışma düzenini oluşturabilmesi, eksiklerini fark edebilmesi ve öğrenme sorumluluğunu giderek daha fazla üstlenebilmesi.

Sosyal ihtiyaçlar da dikkate alınmalı





Eğitim sürecinin bir başka önemli boyutu ise öğrencinin akademik gelişiminin yanında psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının da dikkate alınması. Öğrencinin motivasyonundaki değişimler, sınav kaygısı, çalışma alışkanlıkları veya öğrenme sürecinde yaşadığı güçlüklerin erken fark edilmesi, eğitim sürecinin daha bütüncül şekilde yürütülmesine katkı sağlayabiliyor.



İstanbul Beşiktaş Akatlar’da faaliyet gösteren LAAS Akademi de eğitim çalışmalarında bu yaklaşımı esas alan kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Kurumda ortaokul ve LGS hazırlık sürecinde öğrencilerin ders performanslarının yanı sıra çalışma düzenleri, deneme sonuçları ve bireysel ihtiyaçları takip ediliyor. Eğitim sürecine öğretmen takibinin yanı sıra öğrenci koçluğu, psikolojik destek ve veli iletişiminin de dahil edildiği bir yapı uygulanıyor.



Eğitimdeki bu yaklaşımın temelinde ise tek bir hedef bulunuyor: Öğrencinin yalnızca sınav sonucunu yükseltmek değil, kendi öğrenme biçimini ve çalışma sistemini geliştirmesine yardımcı olmak. Değişen eğitim anlayışıyla birlikte önümüzdeki dönemde öğrenciyi yalnızca akademik sonuçlarıyla değil, gelişiminin bütünüyle değerlendiren modellerin daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.