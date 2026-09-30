16 yıl yer altında çalıştı: Emeklilikte çocukluk hayalinin peşinden gitti

Akbaş, eşler arasındaki dayanışmanın ve kadınların üretim hayatındaki yerinin önemine değinerek, "Eşlerimiz, onlara destek olduğumuzda daha mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Ben de çalışarak eşime destek olmak istemiştim ama 'Eşim başka bir yerde çalışmaktansa kendi işimizi yapalım, kendi düzenimizi kuralım.' dedi.

Ben de mantıklı olduğunu düşündüm. Kadınlar isteyince her şeyi yapabiliyor. 'Yapamam.' demesinler aslında. Kadınların güzel düşünerek her şeyi başarabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.