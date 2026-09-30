Artık yapay zeka yok süper zeka var: Trump ve teknoloji devleri müttefik oldu! İşte "Süper Zeka" anlaşmasının detayları

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Kararname ayrıca Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanına bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" tanımı hazırlaması talimatı veriyor.

Trump ve teknoloji devleri “Süper Zeka” anlaşmasına imza attı

ABD Başkanı Donald Trump ve dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinin yöneticileri, gelişmiş “süper zeka” sistemleri geliştirip kullanıma sunarken bağımsız denetimler, güvenlik önlemleri ve yönetim kurulu düzeyinde gözetim uygulamayı taahhüt eden bir Beyaz Saray anlaşması imzaladı.

Beyaz Saray tarafından Salı günü yayımlanan ve “Sınır Ötesi Sorumluluklara İlişkin Ortak Taahhüt” olarak tanımlanan “Süper Zeka Üzerine Beyaz Saray Anlaşması”, Trump ve önde gelen teknoloji devlerinin liderlerinin imzalarını taşıyor.

Anlaşma, öncü teknolojiler geliştiren şirketleri, sistemlerinin güvenli ve amacına uygun şekilde çalışmasını sağlamayı hedefleyen çok katmanlı kontrol mekanizmaları kurmaya çağırıyor. Anlaşma metninde, “Amerikan halkı ve dünya için olumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla, her şirketin kendi teknolojisini güvenli bir şekilde ve müşteriler ile kamuoyu nezdinde güven inşa edecek biçimde geliştirme sorumluluğu taşıdığına inanıyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

Çok katmanlı güvenlik denetimi

Taahhüt kapsamında şirketler; modellerinin eğitim ve yaygınlaştırma süreçlerindeki yeteneklerini ve uyumunu izlemek adına güçlü iç kontrol mekanizmaları uygulayacak. Bu güvenlik önlemleri siber güvenlik, biyo-güvenlik ve kimyasal tehditler gibi alanları kapsayacak. Şirketler ayrıca modellerinin istenmeyen yollarla teknik sistemleri hacklemesini veya bu sistemlere erişim sağlamasını engelleyecek kontroller oluşturacak.

İkinci bir katman ise şirketlerin; kontrollerin, izleme ve tespit sistemlerinin amaçlandığı gibi çalıştığından ve tespit edilen sorunların giderildiğinden emin olmak adına kurum içi özel bir ekibi yetkilendirmesini gerektiriyor.

Bunun yanı sıra şirketler, uygulanan güvenlik önlemlerinin çalışıp çalışmadığını değerlendirmek üzere bağımsız bir dış denetçi veya değerlendirici ile çalışmayı taahhüt ediyor.

Dördüncü katmanda ise denetim mekanizması şirket yönetim kurulu seviyesine taşınıyor. Her şirket, süreci gözetlemek, iç ve dış denetçilerden gelen raporları almak ve tespit edilen sorunların çözülmesini sağlamak üzere yönetim kuruluna bağlı bağımsız bir komite görevlendirecek.

Anlaşmada, “Bu adımlar hep birlikte; her bir şirkete, müşterilerine ve kamuoyuna teknolojinin amaçlandığı gibi çalıştığına dair güven verecektir” ifadesi yer alıyor. Katılımcı şirketler ayrıca sistemlerinin güvenliğini artırmak, standartlar ve en iyi uygulamaları belirlemek amacıyla düzenli olarak bir araya gelecek.

Anlaşma; Trump'ın yanı sıra Google CEO'su Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI Başkanı Greg Brockman, xAI kurucusu Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang tarafından imzalandı.

“Yapay Zeka” yerine “Süper Zeka” terimi geliyor

Anlaşma, Trump'ın yürütme organına resmi hükümet kullanımında “Yapay Zeka” (AI) teriminin yerine “Süper Zeka” (SI) teriminin getirilmesini talimatlandıran bir kararnameyi imzalamasıyla aynı gün geldi.

Trump, bu yeni terminolojinin teknolojinin yeteneklerini daha iyi yansıttığını belirterek, “Bu sıradan bir şey değil, bu uç noktada bir zeka. Üstün bir zeka. Hatta yüce bir zeka ancak 'süper' kelimesi hepsinin en iyisi ve en basiti” açıklamasında bulundu.

Teknolojinin gelişimini özellikle Çin ile stratejik bir rekabet olarak nitelendiren Trump, “Süper zekayı kazanan her şeyi kazanır. Ya kazanan olacaksınız ya da kaybeden; muhtemelen ikincilik diye bir şey olmayacak” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, gelişmiş bilişim teknolojilerini ekonomi ve teknoloji gündeminin merkezine koymaya devam ediyor. Trump yönetiminin daha önceki adımları yenilikçiliği hızlandırmaya, altyapıyı genişletmeye ve gelişmiş sistemlerin güvenliğini artırmaya odaklanmıştı. Haziran ayında yayımlanan kararnamelerde yönetim resmi olarak halen “Yapay Zeka” terimini kullanıyordu.

Son gelişmeler, söz konusu politika çerçevesinde daha geniş bir değişime işaret ediyor. Sektör anlaşması ve terminoloji değişikliğinin yanı sıra yönetim, vatandaşların hükümet bilgi ve hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına “Süper Zeka” altyapısından faydalanacak yeni dijital kamu hizmeti portalı America.gov'u da kullanıma sundu.