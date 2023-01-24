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Aldığı hamburger paketinden 5 bin dolar çıktı

ABD'de McDonald's'tan yemek satın almak isteyen bir müşteri poşeti açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı.

24 Ocak 2023 | 10:40
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Aldığı hamburger paketinden 5 bin dolar çıktı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Indiana eyaletinde yaşayan Josiah Vargas poşette siparişi yerine 5 bin dolar olduğunu gördü. O anları TikTok'tan paylaşan Vargas, "Bu ne? Bunu neden yapsınlar?" diye soruyor. Vargas daha sonra sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bana bunu neden yaptınız? Bu parayı ne kadar çok istediğimi biliyor musunuz?"

Videoda plastik bir poşette yüzlerce dolar olduğu görülüyor. Vargas paranın aklını çeldiğini söylese de dükkana gidip poşeti geri veriyor. 

Vargas bu esnada "Siz burada para mı aklıyorsunuz?" diye şaka da yapıyor. Parayı görünce epey sevinen çalışanlardan birisi "Aman tanrım, şuna bakın. Sana gerçekten sarılmak istiyorum" diyor.

TikTok paylaşımında Vargas, görevlilerin kendisine sarılıp teşekkür ettiğini ve ağladığını da belirtti. McDonald's şubesi, Vargas'ı 200 dolar ve bir ay boyunca ücretsiz hamburgerle ödüllendirdi. Şubenin sahibi olan Estephan Awad, "Josiah'ın eylemleri hepimiz için bir ilham kaynağı oldu. Bankaya yatıracağımız parayı geri getirdiği için ona sonsuza dek minnettarız" diye konuştu.

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