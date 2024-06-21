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Alman ordusundan silah üreticisi Rheinmetall’a tarihi sipariş

Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa’daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken Alman silah üreticisi Rheinmetall, 8,5 milyar avroyla şirket tarihindeki en büyük siparişini aldığını duyurdu.

21 Haziran 2024 | 14:27
Alman ordusundan silah üreticisi Rheinmetall’a tarihi sipariş

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, şirketin Alman ordusundan 8,5 milyar avro değerinde topçu mühimmatı siparişi aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yürürlükteki sözleşme önemli ölçüde genişletildi. Siparişin temel amacı, Bundeswehr (Alman ordusu) ve müttefiklerinin elindeki stokları yenilemek ve Ukrayna'ya savunma kampanyasında destek sağlamaktır.” ifadesine yer verildi.

155 milimetrelik top mermilerinden kaç adet sipariş edildiği konusunda bilgi verilmezken teslimatın gelecek yıl başlamasının planlandığı kaydedildi.

Rheinmetall’in yatırımcı sunumuna göre, Avrupa'daki savaş ve Batı ülkelerinde artan savunma bütçeleri nedeniyle gelecek yıllarda daha da güçlü büyüme hedefleniyor.

Alman silah üreticisinin satışlarının 2026'ya kadar yıllık ortalama beşte bir oranında artması bekleniyor.

2026'da 13 milyar ila 14 milyar avro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı hedeflenirken Rheinmetall, bu yıl için 7,4 ila 7,6 milyar avro gelir öngörüyor.

İsrail'e silah sağlayan şirket, başta tank olmak üzere uçaksavar, askeri mühimmat ve araç üretiyor. Şirket, Ukrayna'nın artan silah ve mühimmat talebine yetişebilmek için yeni üretim tesisleri kuruyor.

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