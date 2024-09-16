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Almanya ile Özbekistan göç anlaşması imzaladı

Almanya ile Özbekistan arasında göç anlaşması imzalandı.

16 Eylül 2024 | 07:29
Almanya ile Özbekistan göç anlaşması imzaladı

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un Özbekistan ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan göç anlaşmasının iş gücü ve vasıflı işçi göçünün güçlendirilmesinin yanı sıra Almanya'da kalma hakkı bulunmayanların ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda daha yakın işbirliğini kapsadığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İçişleri Bakanı Nancy Faeser, göç anlaşmasına ilişkin, "Almanya'da kalma hakkı olmayan kişilerin geri gönderilmesinin etkin şekilde uygulanması, düzensiz göçün sınırlandırılması açısından önemlidir. Bunun için iyi düzenlemeler üzerinde mutabık kaldık. Öte yandan, Özbekistan'dan gelen kalifiye çalışanlar için iş piyasamızda ve Almanya'da eğitim ve yüksek eğitim için fırsatlar sunuyoruz. Ne de olsa pek çok sektörde yurt dışından iyi eğitimli iş gücüne ve kalifiye işçilere acilen ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz da Özbekistan'da yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, şu anda dünya çapında pek çok ülkeyle adım adım yapmak istediğimiz anlaşmaların bir modelini sunuyor. Ekonomimizin büyüyebilmesi için Almanya'da ihtiyaç duyduğumuz iş gücünün göçünü kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda geri dönmesi gerekenlerin bunu yapabilmeleri için basit, bürokratik olmayan prosedürler üzerinde anlaşmaya varıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Almanya, aynı anlaşmayı daha önce Kenya, Gürcistan, Hindistan, Kolombiya ve Fas ile de imzalamıştı.

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