Hisse satışıyla gündeme gelen Buffett'ın portföyündeki ağırlıklı 5 şirket

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Apple hissesi satışıyla gündeme gelen Buffett'ın portföyündeki ağırlıklı 5 şirket

Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i, Berkshire'ın Cumartesi günü yayınlanan ikinci çeyrek raporuna göre, teknoloji devi Apple'daki hisselerini yaklaşık %50 oranında azalttı.

05 Ağustos 2024 | 09:14
Apple hissesi satışıyla gündeme gelen Buffett'ın portföyündeki ağırlıklı 5 şirket

Berkshire Hathaway, Apple'daki varlıklarının çeyrek sonunda 84,2 milyar dolar değerinde olduğunu ve 790 milyon hisseden 400 milyona indiği açıkladı. Bu da 'Omaha Kahini’nin teknoloji hissesinin %49′undan biraz fazlasını elden çıkardığını gösteriyor. Hisse senetlerini uzun süre elinde tutmasıyla tanınan Buffett için bu keskin satış dikkat çekici. Apple CNN'in yorum talebine yanıt vermemiş.

NEDEN SATTI?

CNBC'nin haberine göre ise Buffett, bu yıl “biraz Apple” satmanın, ABD hükümetinin artan mali açığı kapatmak istemesi nedeniyle sermaye kazançları üzerindeki verginin gelecekte artırılması durumunda Berkshire hissedarlarına uzun vadede fayda sağlayacağını belirtti. Ancak makaleye göre bu satışların büyüklüğü, bunun sadece vergi tasarrufu amaçlı bir hamle olmayabileceğini gösteriyor. CNBC bu konuda "Yapay zeka inovasyonunda geride kaldığı endişeleriyle ilk çeyrekte düşüş yaşayan Apple hisseleri, şirketin yapay zeka alanındaki geleceği hakkında yatırımcılara daha fazla ayrıntı vermesiyle ikinci çeyrekte yüzde 23 artışla yeni bir rekora imza attı. Buffett’ın neden sattığı tam olarak belli değil; şirket sebepleri, piyasa değerlemesi veya portföy yönetimi endişeleri olabilir" diyor.

Berkshire Hathaway, Apple'daki hisselerini daha önce de azaltmıştı. Berkshire Hathaway, 2023 yılının son üç ayında, şirketteki hisselerinin yaklaşık %1'ini temsil eden 10 milyon Apple hissesini satmıştı. Berkshire, 2024 yılının ilk çeyreğinde Apple'daki hisselerini %13 oranında azalttı.

REKOR NAKİT VARLIK

Holding ikinci çeyrek için yaklaşık 277 milyar dolarlık rekor bir nakit varlık bildirdi. Berkshire Hathaway ilk çeyrekte yaklaşık 189 milyar dolar nakit ve eşdeğer varlık bildirmişti. Berkshire Hathaway ikinci çeyrekte 75,5 milyar dolarlık hisse senedi sattı. Apple ile birlikte Berkshire, en büyük ikinci pozisyonu olan Bank of America'daki hissesini 41,1 milyar dolara düşürdü.

CNN'nin haberine göre rapor Berkshire'ın toplam değerinin yaklaşık %72'sinin beş şirkette yoğunlaştığını gösterdi: American Express (35,1 milyar $), Apple (84,2 milyar $), Bank of America (41,1 milyar $), Coca-Cola (25,5 milyar $) ve Chevron (18,6 milyar $).
 

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