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Arazisinde 4 milyar euroluk altın yatağı buldu

Fransa'da çiftçi Michel Dupont'nun arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın tespit edildi.

25 Nisan 2025 | 06:05
Son Güncellenme: 25 Nisan 2025 | 06:05
Arazisinde 4 milyar euroluk altın yatağı buldu

Fransız basınındaki haberlere göre, Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

Altın yatağının yaklaşık 4 milyar avro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.  Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

Ekonomi uzmanları, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor. AA

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Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
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