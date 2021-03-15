Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 artışla 425,54 puan, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 14.535 puan oldu.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artışla 6.749 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 6.075 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 8.704 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,05 primle 24.365 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1928 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün ABD’de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını kaydetti.