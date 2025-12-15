ARA
DOLAR
42,70
0,01%
DOLAR
EURO
50,24
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
5913,51
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
11456,34
1,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avrupa'daki savunma hisseleri neden düştü?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Ukrayna’nın NATO’ya katılma yönündeki uzun vadeli hedefinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından, Avrupa savunma şirketleri hisseleri düştü.


Son Güncellenme:
Avrupa'daki savunma hisseleri neden düştü?

Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek olası bir barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yeni bir boyut kazanmasıyla birlikte, Avrupa savunma şirketlerinin hisseleri Pazartesi günü sert düşüş gösterdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya’dan korunmak için alternatif güvenlik garantileri karşılığında ülkenin uzun süredir devam eden NATO askeri ittifakına katılma hedefinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından Rheinmetall, Hensoldt ve Renk, sabahki işlemlerde değer kaybeden şirketler arasındaydı.

CNBC'de yer ala habere göre; İsveçli savaş uçağı üreticisi Saab da %1,7 oranında değer kaybetti. Askeri teknoloji ve gözetleme uzmanı Hensold şirketi, sabahki işlemlerde %2,2 düşüş gösterirken, tank üreticisi Renk %1,9 değer kaybetti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL