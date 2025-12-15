Avrupa'daki savunma hisseleri neden düştü?

Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek olası bir barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yeni bir boyut kazanmasıyla birlikte, Avrupa savunma şirketlerinin hisseleri Pazartesi günü sert düşüş gösterdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya’dan korunmak için alternatif güvenlik garantileri karşılığında ülkenin uzun süredir devam eden NATO askeri ittifakına katılma hedefinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından Rheinmetall, Hensoldt ve Renk, sabahki işlemlerde değer kaybeden şirketler arasındaydı.

CNBC'de yer ala habere göre; İsveçli savaş uçağı üreticisi Saab da %1,7 oranında değer kaybetti. Askeri teknoloji ve gözetleme uzmanı Hensold şirketi, sabahki işlemlerde %2,2 düşüş gösterirken, tank üreticisi Renk %1,9 değer kaybetti.