Ekipman bulamadılar, kendileri geliştirdiler: Üretime önemli katkı sağlanacak

Prof. Dr. Nevzat Aydın son olarak, "Bu verilerle kurak şartlarda yetişebilecek bitkileri geliştirmek için elimiz çok ciddi güçlenmiş oluyor. İklim değişikliğinin en büyük etkisi gıda temini ve güvenliği anlamında yaşanacak. Bunun için de en çevreci ve kolay çözüm tohum geliştirmek. Çünkü tohumunuz kuraklığa toleranslıysa daha az suyla ürün alabiliyorsunuz. Eğer hastalığa dayanıklıysa daha az ilaç kullanıyorsunuz. Bu konuda önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz." diye de ekledi.