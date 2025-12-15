ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi 10. yılında

Türkiye’de kadın teknoloji girişimciliğini güçlendirmek amacıyla ÜNLÜ & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle yürütülen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, 2025–2026 dönemine başladı. On yıldır girişimcilik ekosistemine kadın liderliğinde değer kazandıran Akademi, bu yıl da yenilikçi çözümler üreten girişimcileri dokuz aylık kapsamlı bir gelişim yolculuğuna davet ediyor.

10 yılda toplam 150 girişim ve 100 milyon doları aşan yatırım

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Akademi, bugüne kadar 250’nin üzerinde mezun ile toplamda 150 girişim ve 110’un üzerinde aktif proje ortaya çıkardı. Programdan çıkan girişimlerin 54’ü yatırım almayı başarırken, toplam yatırım hacmi ise 100 milyon doların üzerine ulaştı.

Akademinin bu yılki başvuru havuzu ise 23 şehir ve 8 farklı ülkeden 104 takımın katılımıyla dikkat çekici bir coğrafi çeşitliliği ortaya koyuyor. Başvuran 104 takım içinde yer alan 388 katılımcının yüzde 66’sı kadın girişimcilerden oluştu. Başvurular yapay zeka, sürdürülebilirlik & iklim teknolojileri, eğitim teknolojileri (EdTech), sağlık teknolojileri ve fintech alanlarında yoğunlaştı. Bu tablo, Akademi’nin kadın odaklı teknoloji girişimciliğinde yarattığı dönüşüm potansiyelini ve teknoloji odaklı yenilikçilik ekosistemindeki konumunu pekiştirdi.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen 19 takım, önümüzdeki dönemde ileri seviye girişimcilik metodolojileri, yatırımcı sunum teknikleri, iş geliştirme stratejileri ve dijital büyüme dinamikleri gibi kritik konularda alanında uzman isimlerden kapsamlı bir eğitim ve rehberlik desteği alacak. Bu süreç, girişimlerin ölçeklenme potansiyellerini güçlendirmeleri için önemli bir kaldıraç işlevi görecek. 2025–2026 dönemi finalinde ise birinci seçilen takım, 50 bin dolara kadar yatırım fırsatıyla girişimini bir üst aşamaya taşıma şansı elde edecek.

Akademi mezunu Varsapp, 50.000 dolar yatırım aldı

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nin bir önceki dönemini birincilikle tamamlayan Varsapp, ÜNLÜ & Co’nun 50.000 dolarlık yatırımıyla yoluna güçlenerek devam ediyor. Kullanıcıların eşyalarını kiraya verebildiği ve ihtiyaçlarını satın almadan karşılayabildiği bir platform olan Varsapp’a yapılan yatırım; Akademi’nin eğitim ve mentorluk desteğini ölçeklenebilir iş modellerini, ekonomik değere dönüştüren bir yapıya taşıdığını gösteriyor. Varsapp’ın elde ettiği bu başarı, akademi mezunlarının teknoloji girişimciliği ekosisteminde yer edinme kapasitesini de güçlendiren somut bir etki örmeği olarak öne çıkıyor.

“Kadınların hayallerini büyüten, girişimlerini etkiyle buluşturan bir ekosistem yarattık”

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nin on yıllık yolculuğunda kadın girişimciler için oluşturulan değeri şu sözlerle vurguladı: “Bugün geldiğimiz noktada, kadın girişimcilerin teknoloji dünyasında daha görünür, daha güçlü ve daha etkili olmaları için sürdürülebilir bir zemin oluşturmuş durumdayız. ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi kadınların bilgiye, deneyime ve doğru bağlantılara erişerek hayallerini büyütmelerine ve girişimlerini gerçek etkiye dönüştürmelerine olanak sunan bir yapı haline geldi. Aramıza katılan her yeni girişimci, bu ekosistemi daha da ileri taşıyan cesaretin ve yaratıcılığın bir parçası. Biz de kadınların potansiyellerini geleceğe taşıyan bu yolu desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz”.

Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini "Girişimcilik Vakfı olarak, teknoloji alanında üreten, cesaret eden ve sınırları yeniden tanımlayan kadınların yanında olmak bizim için stratejik bir sorumluluk. ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, yalnızca girişimlere destek veren bir program değil; Türkiye’de teknoloji ekosisteminin geleceğini şekillendirecek kadın liderlerin güçlendiği bir zemin. Her yeni dönemde ortaya çıkan çözümler, iş modelleri ve dayanışma kültürü bize şunu gösteriyor: Kadınlar liderliğindeki teknoloji odaklı girişimler arttıkça ve büyüdükçe, ekosistem de dönüşüyor. Bu yıl Akademi’nin daha fazla kadının yolunu açacağına ve hep birlikte daha kapsayıcı, daha yenilikçi bir gelecek kuracağımıza inanıyoruz" sözleriyle ifade etti.

