Arçelik'ten 7. kez sürdürülebilirlikte sektör liderliği

Arçelik, 16 Ekim 2025 itibarıyla, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) sonucunda 79 şirket arasında 86 puan alarak yedinci kez DHP Ev Aletleri Sektöründe en yüksek skoru alan kurum oldu. S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki performansını değerlendiriyor.

“Sektörümüzün sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümüne liderlik ediyoruz”

Arçelik’in üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm değer zincirini sürdürülebilirlik odağında kurguladığını belirten CEO Hakan Bulgurlu, “Şirket olarak sürdürülebilirliği emisyon azaltımından döngüselliğe, toplumsal faydadan dayanıklılığa bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada çevresel ve toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimi, karşı karşıya olduğumuz risklerin bugün yönetmemiz gereken bir gerçeklik olduğunu gösterdi. Bu nedenle bu dönemi farkındalık yaratma değil, somut adımlar atma dönemi olarak niteliyoruz ve şirket olarak Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanan hedeflerimiz doğrultusunda net sıfır yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütüyor, dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerle üretim ve tedarik süreçlerimizi dönüştürüyoruz. Döngüsel ekonomi yaklaşımını ürün tasarımlarımıza entegre ederek kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyoruz. Bu yaklaşımla değişen dünyanın gerekliliklerine uyum sağlarken, sektörümüzün sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümüne de liderlik ediyoruz.” dedi.

“Daha sürdürülebilir, daha verimli ve gezegene duyarlı bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Arçelik’in sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte örnek gösterilen uygulamalarla sektöre yön verdiğini vurgulayan Hakan Bulgurlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, her yıl ortaya koyduğumuz somut sonuçlarla daha net biçimde görünür hâle geliyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 332 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 60 bin GJ enerji tasarrufu sağladık, yeşil elektrik kullanım oranımız %60 olarak gerçekleşti ve yenilenebilir enerji kapasitemizi 90 MWp seviyesine yükselttik. Döngüsel ekonomi çalışmalarımızla 114 binden fazla ürünün ömrünü uzattık; su verimliliği projeleriyle 223 bin m³’ten fazla su tasarrufu elde ettik. Ankara fabrikamızın da Global Lighthouse Network’e dahil edilmesiyle üç tesisimiz dünya çapında örnek gösterilen üretim merkezleri arasına girdi. S&P Global tarafından üst üste yedinci kez sektör lideri seçilmemiz çalışmalarımızın uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteriyor. Daha sürdürülebilir, daha verimli ve gezegene duyarlı bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Şirket, Corporate Knights’ın yayınladığı “Global 100” listesine art arda beşinci kez girme başarısını göstererek, 2025 Global 100 listesinde dünya genelinde 68’inci, sektöründe ve Türkiye'de 1’inci sırada yer aldı. Şirket ayrıca, Corporate Knights’ın hazırladığı Clean200 listesine üçüncü kez girdi. Real Leaders’ın “2025 Top Impact Companies” listesinde 1’inci sırada yer aldı.

Şirket, aynı zamanda TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı ve 5700 şirketi değerlendirip 500 şirketi listelediği “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde 17. sırada yer aldı. “Perakende, Toptan ve Tüketici Ürünleri” kategorisinde lider konumunu korurken; Türkiye’den listeye giren şirketler arasında zirvede yer aldı.

Bununla birlikte ESG performansı ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girerek endekste “Dayanıklı Ev Aletleri” kategorisinde 1’inci sırada yer aldı. Ayrıca, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne dahil edilerek Borsa İstanbul’da sürdürülebilirlik alanındaki en seçkin şirketler arasında sıralandı.

Şirket çevre, çalışan-insan hakları ve sürdürülebilir tedarik alanlarında göstermiş olduğu performans ile 2025 EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 82 puan alarak değerlendiren şirketler arasında ilk %3’lük dilime girdi ve Altın EcoVadis madalyası ile ödüllendirildi.

