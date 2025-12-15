Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 1000 listesinde kendi kategorisinde ilk üçte yer alan entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç; ileri işlem tesisinde uyguladığı yüksek hijyen, izlenebilirlik ve gıda güvenliği standartlarının ardından Avrupa Birliği’ne ihracat yapma yetkisi aldı. Böylece şirket, Türkiye’de elde ettiği güçlü konumu küresel pazarlarda daha da ileriye taşıyacak stratejik bir aşamayı hayata geçirmiş oldu.

Şenpiliç halihazırda Irak, Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Tacikistan, Azerbaycan, Suriye, Moritanya ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkeye yıllık yaklaşık 50 bin ton ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’den yapılan beyaz et ihracatında özellikle Irak, Gürcistan, Suriye ve Moritanya gibi pazarlarda yüksek pazar payına sahip olan şirket; AB pazarının ihracat ağına eklenmesiyle birlikte yıllık ihracat hacmini artıracak.

Yüksek standartlı ileri işlem tesislerinde üretilen ürün portföyünde; köfte ürün grubu, döner ürün grubu, kaplamalı ürün grubu ve şarküteri ürün grubu gibi farklı kategoriler yer alıyor. Bu ürünler, Şenpiliç’in uluslararası pazarlara sunduğu çeşitliliğin ve üretim kabiliyetinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

‘Ülkemizi daha geniş coğrafyalarda gururla temsil edeceğiz’

Şenpiliç Kalite ve Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı, AB pazarı için atılan bu adımın önemini şu sözlerle değerlendirdi: “Şenpiliç olarak, üretimin her aşamasında gıda güvenliğini temel ilkemiz olarak görüyoruz. İhracat operasyonlarımızı Helal, FFSC 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi gibi uluslararası standartlara tam uyumla yürütüyor; süreçlerimizi hedef pazarların gereklilikleri ve tüketici beklentilerine göre titizlikle tasarlıyoruz. Güçlü entegre yapımız, yüksek hijyen standartlarımız ve izlenebilirlik sistemiyle desteklenen tedarik modelimiz; bizi global tüketici için güvenilir bir beyaz et sağlayıcısı konumuna taşıyor. Avrupa Birliği’ne ihracat yetkisi almamız ise kalite anlayışımızın uluslararası arenada da takdir gördüğünün en güçlü göstergesi. Bu başarıyı, AB pazarında sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmek ve ülkemizi daha geniş coğrafyalarda gururla temsil etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

